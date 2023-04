Tesla aangeklaagd voor kinderarbeid bij kobaltwinning

Door: BV

International Rights Advocates heeft bij een rechtbank in Washington klacht in gediend tegen onder meer Tesla, Apple, Microsoft, Dell en Google. De bedrijven gebruiken voor de accu’s in hun producten kobalt uit mijnen waar kinderen worden uitgebuit, stelt de aanklacht.

Kinderarbeid bij kobaltwinning

Kobalt is voor de huidige generatie accu’s onmisbaar, maar het wordt niet zelden in erbarmelijke omstandigheden ontgonnen, onder meer in Congo. De ontginning van het zeldzame mineraal gebeurt vaak in omstandigheden die nefast zijn voor het milieu. Daarenboven is er een risico op menselijke uitbuiting. Dramatische werk- en leefomstandigheden en kinderarbeid. Een rapport van Amnesty International trok daarover eerder al eens aan de alarmbel.

Omstandigheden uit het stenen tijdperk

De advocatengroepering trekt naar de rechtbank ten titel van 14 familieleden van kinderen die in de mijnen om het leven kwamen. Het omschrijft de omstandigheden in de kobaltmijnen als “recht uit het stenen tijdperk” en “extreem gevaarlijk”. Volgens de organisatie zijn de technologiereuzen perfect op de hoogte van die praktijken en daarom (mede) schuldig.

Zoektocht naar nog meer schuldigen

Volgens International Rights Advocates is goed mogelijk dat de aanklacht later nog uitgebreid wordt. Het onderzoekt nog welke andere producenten van technologie en welke automerken ook betrokken zijn.