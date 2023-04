Nieuwe VW Golf is veilig, op één probleem na

Door: BV

De EuroNCAP crashtestorganisatie heeft nog maar eens een lading nieuwe modellen aan een reeks tests onderworpen. Deze nieuwe lading leverde weerom een reeks vijf-sterren-noteringen op. Voor de aanstormende nieuwe Ford Puma bijvoorbeeld. Een model dat cruciaal is voor het toekomstige succes van het merk met het Blauwe Ovaal.

Is de nieuwe VW Golf 8 veilig?

Bij Volkswagen werd vooral uitgekeken naar de resultaten van de nieuwe, achtste generatie van de Golf (test van de VW Golf VIII hier). De resultaten daarvan lagen eigenlijk al vast. De structuur van de nieuwe Golf wordt immers overgenomen van de vorige uitvoering, maar z’n technologie opgewaardeerd. Daarbij werd veel aandacht geschonken aan veiligheidssnufjes.

Risico dat een passagier uit de wordt geslingerd

Dat de Golf naar huis gaat met de fel begeerde vijf-sterren-notering verbaast niet. En toch is er maar. Bij de frontale impacttest ging immers één van de achterportieren open. De veiligheidsinstantie oordeelt dat er dan steeds een risico bestaat dat de passagier uit de auto wordt geslingerd. De populaire hatchback kreeg daarvoor strafpunten aangerekend. Die waren evenwel onvoldoende om de topnotering in de weg te staan. Er was dan weer duidelijk lof voor de automatische remfunctie van het model. Die was immers in alle (3) voorgelegde scenario’s in staat om een aanrijding met een geparkeerde auto te voorkomen.