Elektrische Mercedes eSprinter bestelwagen

Door: BV

Mercedes beloofde voor dit jaar twee elektrische bestelwagens. Een Vito met stekker en een Sprinter. De eVito debuteerde in september op het flink verschraalde Autosalon van Frankfurt, maar de eSprinter was daar nog niet te zien. Toch houden de Duitsers woord. Op de valreep weliswaar.

Laadvermogen Mercedes eSprinter is beperkt

Dat de Sprinter met twee verschillende batterijformaten: 41kWh of 55kWh. De grootste accu stelt het model in staat om tot 168km af te leggen. Op papier zou dat voldoende moeten zijn voor de leveringsrondes die bijvoorbeeld koerierdiensten voor hun rekening nemen. Die pakjesdiensten lijkt Mercedes overigens op meer dan één manier in het vizier te nemen. Ze hebben immers vaak behoorlijk wat volume aan boord, maar het gewicht van de lading valt meestal eerder laag uit. Dat moet ook, want de eSprinter geeft flink wat laadcapaciteit prijs. De versie met de grootste accu mag amper 891kg lading accepteren. De 41kWh-accu-variant mag iets meer laden: 1.045kg. Laadcapaciteit die gevoelig lager is dan die van de Mercedes Sprinter met thermische krachtcentrale. Aan het beschikbare laadvolume van 10,5 kubieke meter, verandert niets. De accu zit immers onder de vloer.

Topsnelheid naar keuze

De elektromotor wekt 114pk en 295Nm trekkracht op. Die gaat naar de voorwielen. Mercedes geeft de klant de keuze om de topsnelheid te beperken op 80, 100 of 120km/u. Een hogere topsnelheid heeft vanzelfsprekend een mogelijke negatieve invloed op het rijbereik. Opladen aan een normaal stopcontact duurt 6 uur. Een snellaadfunctie (tot 80% op 30 minuten) is er ook.