Chinese elektrische SUV te koop in Belgie, maar is die veilig?

Door: BV

Al meer dan tien jaar wordt de komst van de Chinese automerken op de Europese markt voorspeld. Autosupermarkt Cardoen was in België een van de eerste die, destijds met Brilliance, de sprong wilde wagen. Het bedrijf had al enkele voertuigen in ons land, maar het project werd ter elfder ure afgeblazen. De modellen waren immers door de EuroNCAP getest. En de resultaten waren niet fraai. Cardoen stuurde snel een persbericht de wereld in en Brilliance kon z’n biezen pakken.

Almaar beter

De Chinezen zitten natuurlijk niet stil, en hoewel modellen die afgelopen jaren werden getest, nog steeds niet het niveau van nieuwe Europese producten haalden, was er duidelijk progressie.

Chinese SUV met maximumscore

Het in Kontich gevestigde Alcopa, dat onder meer de merken Isuzu, Hyundai en Suzuki invoert, lanceert begin januari MG in ons land. Een Engelse naam, maar een Chinese auto. Een elektrische SUV dan nog (meer daarover hier). Die elektrische MG ZS is ook reeds door de EuroNCAP getest. Het resultaat? De maximumscore van vijf sterren.

De MG ZS scoorde 90 procent voor de bescherming van volwassen inzittenden en 85 procent voor de bescherming van kinderen in de auto. De veiligheidssnufjes van de auto kregen een score van 70 procent.

Een andere Chinese auto, de Aways U5, waarvoor nog geen Belgische distributeur gevonden is, geraakte bijvoorbeeld niet verder dan 3 sterren. Dat is een veiligheidsniveau dat vergelijkbaar is met een Europese auto van tien jaar geleden.