Nieuwe VW Golf is duurder dan verwacht

Door: BV

Eerder deze maand serveerden we de eerste test van nieuwe VW Golf. De achtste generatie al. Toen nog zonder prijs, want invoerder ‘D Ieteren was nog aan het rekenen. We gingen destijds uit van een vanafprijs van net geen twintigduizend euro.

Belgische prijs nieuwe Volkswagen Golf

Nu maakt Volkswagen ook de Belgische prijs van de Golf bekend. En die is hoger dan verwacht. 28.100 euro is het laagste bedrag dat erop terug te vinden is. Daarvoor heb je een 1.5 TFSI met 130pk. Geen instapmotortje, inderdaad. De kleinere 1-liter wordt later nog aan het aanbod toegevoegd. Vanzelfsprekend krijgt die een aantrekkelijker prijskaartje, al lijkt de 20.000-euro-grens nog ver weg.

De prijs van CO2-uitstoot

De goedkoopste diesel is een 2.0 TDI met 115pk. Die kost 29.710 euro. De versie met DSG-automaat ervan kost overigens meteen 3.300 euro méér. Een prijsverschil dat eigenlijk op technische grond weinig te verantwoorden is en misschien meer te maken heeft met de verstrenging van de CO2-normen. Terwijl de gewone diesel 92 gram uitstoot (onder het volgend jaar arbitraire vlootgemiddelde van 95g/km), stoot die mét automaat 97 gram uit.

Bekijken we het gamma van de benzinemotor, dan valt op dat het prijsverschil tussen de versie met handgeschakelde zesbak en die met zeventrapsautomaat precies 2.660 euro bedraagt. Het prijsverschil omvat daar ook meteen een 48v microhybridesysteem dat de versie met handgeroerde bak moet ontberen. Die laatste stoot dan weer wel 2 gram minder uit (106 in plaats van 108).