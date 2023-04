Iemand betaalde 12 miljoen voor deze ‘aparte’ truck

Door: BV

Mag het wat opvallen? Wat denk je dan van dit: de Thor24. Een op maat gemaakte vrachtwagen die beslist niet voor dertien-in-een-dozijn versleten wil worden.

Zeven jaar werk

Aan het monster was zeven jaar gebouwd. Er ging nogal wat aandacht naar de ‘unieke uitstraling’ van het model. Er is niets normaals aan. Zo is de generator, die alleen bedoeld is om de elektrische installatie aan de praat te houden, een jetmotor van een helikopter. Er is dan wel een geluidsinstallatie aan boord die kan wedijveren met die van een rockconcert en twee 40” tv’s omvat, maar je kan hem toch enige vorm van overkill aansmeren.

24 cilinders, 12 compressoren

Die term gaat ook op voor de krachtbron. Voor de cabine zitten twee V12-motoren die kan ook nog eens door 12 (twaalf) compressoren worden opgejaagd. Goed voor 3.424pk. Aan vermogen geen gebrek. En toch is de opzichtige vleugel bovenop de cabine een beetje optimistisch. Met tien ton op de weegschaal zal het niet meteen opstijgen.

Verkocht!

Dat het model in de VS werd gebouwd, had je wellicht wel in de gaten. Afgelopen week werd het verkocht. Niet waar hij voor naar verluidt zeven miljoen dollar in elkaar werd gevezen. Hij werd geveild in Saudi-Arabie. Daar telde iemand er 12 miljoen dollar voor neer. Hoe veel de vuurspuwende 24-cilinder verbruikt, of uitstoot is niet geweten.