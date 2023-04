Autoproductie in Engeland blijft maar dalen

Door: BV

In Engeland komt er nu, na de jongste verkiezingsoverwinning door de conservatieven van Boris Johnson, stilaan duidelijkheid over de Brexit. Dat betekent evenwel niet dat de problemen er van de baan zijn. De autosector aldaar trekt aan de alarmbel. Die klingelde het jongste jaar al vaker.

De schuld van Brexit

In november daalde de productie van de verschillende autofabrieken die Engeland rijk is naar 107.753 voertuigen. Dat is 16,5 procent minder dan een jaar eerder. De output voor het ganse jaar, tot eind november ging ook in de min. De daling bedraagt 14,5 procent tot 1.241.679 stuks. De cijfers worden negatief beïnvloed door tijdelijke fabriekssluitingen in november. Heel wat Britse assemblagevestigingen sloten tijdelijk de deuren om de eventuele gevolgen van een Brexit te kunnen inschatten. Die werd (andermaal) ter elfder ure afgeblazen, maar de geplande sluitingen gingen wel door.

17 maanden daling

Wat echter meer verontrustend is, is de constante daling van de productiecijfers op lange termijn. November was al de zeventiende maand op rij dat Engeland minder produceerde dan voorheen. Automerken exporteren 14,2 procent minder, maar het is vooral de afzet voor de interne markt die terugloopt. Die ging 26,6 procent in de min. Ook daarin speelt Brexit een rol. De Britten zijn beducht voor eventuele negatieve gevolgen en letten dan ook op hun centen.

Intussen dringt de autosector er aan op een handelsakkoord met de EU, liefst zo snel mogelijk.