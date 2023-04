Vias roept op: privatiseer flitscontroles

Door: BV

Verkeersinstituut Vias wil dat privébedrijven op snelheid mogen controleren. Het zegt dat het aantal controles verder omhoog moet en wil dat een deel van de snelheidscontroles wordt geprivatiseerd om meer agenten vrij te maken om alcoholcontroles uit te voeren. De Standaard en Gazet van Antwerpen brengen dat nieuws vandaag.

Vias-woordvoerder Stef Willems verwijst naar Frankrijk. “Daar zijn reeds privébedrijven die met mobiele teams flitscontroles uitvoeren. Dat gebeurt er uitsluitend op vaste trajecten die door de politie worden bepaald. De vergoeding van de bedrijven in kwestie gebeurt er per rit en niet per uitgeschreven bekeuring”.

Meer agenten beschikbaar voor alcoholcontroles

Volgens Vias kan een gedeeltelijke privatisering van de snelheidscontroles meer agenten vrijmaken voor uitvoeren van alcoholcontroles. Uit cijfers van het instituut zijn er steeds meer automobilisten die ’s nachts onder invloed van alcohol rijden.

Parkeerbeleid wordt reeds gecontroleerd door privébedrijven

Geprivatiseerde controles zijn niet helemaal nieuw in ons land. In heel wat steden en gemeenten worden controles op het parkeerbeleid uitgevoerd door privébedrijven, vaak wél op basis van het aantal uitgeschreven bekeuringen. Daar wisten de bedrijven wel een aantal concessies af te dwingen. Zo moet je bijvoorbeeld op heel wat plaatsen je nummerplaat ingeven. Dat heeft vooral tot doel om de controles efficiënter te maken. De bedrijven in kwestie blinken zelden uit in vriendelijkheid of flexibiliteit en krijgen vaak kritiek op de procedures die bij protest op een ‘retributie’ worden gehanteerd.