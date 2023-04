28 december: oldtimers nemen afscheid van stad Gent voor invoering LEZ

Door: BV

Op 1 januari wordt de lage-emissiezone in Gent van kracht. In de binnenstad mag je er dan enkel nog binnen met een dieselwagen met euronorm 5 of hoger of een benzinewagen met euronorm 2. Oudere voertuigen mogen er enkel tegen betaling nog vervuilen. Dat geldt ook voor oldtimers. Auto’s van meer dan 40 jaar kunnen er tegen een normaal tarief (345 euro per jaar) een uitzondering kopen. Een arbitraire leeftijd die ook door Antwerpen wordt gebruikt. De Belgische wetgeving zit momenteel in een overgangsperiode waarin de wettelijke leeftijd voor oldtimers wordt opgetrokken van 25 naar 30 jaar.

Uitzondering voor oldtimers in lage-emissiezones

Dat oldtimers geen uitzonderingsmaatregel genieten, zoals in het buitenland veelal wel het geval is, zint oldtimerliefhebbers niet. Onder meer de Belgische federatie van Oldtimerclubs bewerkt de politiek om een uniforme uitzondering op te leggen. Daarvoor ijvert ook actiegroep “Red De Oldtimer” (RDO). Terwijl het BFOV beweert achter de schermen te werken, kiest RDO voor meer zichtbare, positieve acties. Het organiseerde al twee maal eerder een actiedag. De Red De Oldtimer-meeting in Sint-Niklaas aan het einde van de zomer was meteen de grootste oldtimermeeting ooit in ons land. Er kwamen meer dan 3.000 klassiekers op af. Een krachtig signaal.

Regeling opgenomen in Vlaams regeerakkoord, maar daarom nog niet uitgewerkt

“ de problematiek is veel ruimer dan die van de oldtimers alleen ”

Een uniforme regeling voor oldtimers in LEZ-zones is opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord, maar de verwoordingen zijn vaag. Actiegroep Red De Oldtimer is daarom vastbesloten om de problematiek in de actualiteit te houden. Dat doen ze op 28 december door nog één keer een rit naar Gent te organiseren: afscheid van de stad Gent. Een roadbook zal de oldtimers een laatste keer over een parcours door het hart van de stad leiden. De start is aan loods 25 in de Zuiderlaan in Gent, waar het vanaf 11u verzamelen is geblazen.

Niet alleen oldtimerliefhebbers zijn de dupe van een LEZ

Red De Oldtimer wil gedupeerde Gentenaars een hart onder de riem steken. De organisatie stipt in een reactie aan onze redactie aan dat de problematiek overigens veel ruimer is dan die van de oldtimers alleen. “Ook heel wat (jonge) gezinnen die binnen een LEZ wonen en soms 2 wagens nodig hebben om te kunnen werken zijn de dupe, bijvoorbeeld. Mensen komen in financiële problemen door de manier waarop de LEZ ingevoerd wordt”.