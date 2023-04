Robotladers VW maken van elke parking een laadstation

Door: BV

Wie het nu al beu is om telkens weer te lezen over elektrische auto’s, laadpalen, laadformules of accubereik, houdt zich maar beter vast. Het wordt de komende tijd immers nog veel erger. Automerken kunnen de door de EU opgelegde uitstootnormen vanaf 2020 eigenlijk alleen halen wanneer ze een percentage - veel hoger dan nu - aan elektrische auto’s of geëlektrificeerde auto’s (lees: plug-in hybrides) verkopen. Dat betekent dat er koortsachtig gewerkt wordt aan de auto’s, maar ook dat bollebozen overal bezig zijn met het afvlakken van de hindernissen tussen de klant en de EV.

Elektrische auto opladen op elke parkeerplaats

Eén van de grootste uitdagingen is de laadinfrastructuur. Gaan we straks massaal aan de elektrische auto, dan is dat van de productie (wekken we genoeg stroom op?) tot de aanlevering (hoe krijgen we die in de auto) een probleem. Volkswagen, dat al miljarden in elektrische auto’s investeerde, werkt koortsachtig aan oplossingen voor het laadproces. Het toonde eerder al eens een concept voor mobiele accu’s en nu gaat het nog een stap verder: een mobiele oplaadrobot. Die moet ervoor zorgen dat bijna elke parkeerplaats dienst kan doen als laadstation.

Automatisch laden

Het prototype is uitgerust met camera’s, laserscanners en ultrasone sensoren, waardoor het ding vrij in de parkeerruimte kan bewegen. Het herkent obstakels en - het belangrijkst van al - het automatiseert het laadproces volledig.

Maar hoe geraakt die robotlader zelf aan stroom?

De mobiele boxen beschikken over 25 kWh elektriciteit en kunnen tot 50 kW DC snelladen. Daarna moeten ze natuurlijk zelf weer opgeladen worden. Dat gebeurt natuurlijk aan een stekker. Maar als zo’n garage over een aansluiting voor een snellader beschikt, kan je die net zo goed doortrekken tot aan een parkeerplaats, niet? En voor parkings waar onvoldoende elektrische infrastructuur beschikbaar is, is dit ook geen oplossing. Zo'n robotlader kan wel stroom gaan tappen aan een mobiele powerbank van VW met een capaciteit van 360kWh, die dan telkens wordt vervangen. Logistiek is dat een helse klus én je verliest telkens weer wat stroom bij het overtappen. Dat zal er niet voor zorgen dat het ganse grapje goedkoop wordt.