Deze tractor is sneller dan je auto

Door: BV

Dit is de JCB Fastrac Two. Een tractor die naar alle waarschijnlijkheid sneller is dan je auto.

Niet gebouwd voor snelheid

Een tractor heeft een aantal uitgekiende kwaliteiten, waar hij doorgaans erg goed in is. Terreinwaardigheid, polyvalentie, sleepvermogen, tractie, de mogelijkheid om andere toestellen aan te drijven… dat soort van zaken. Snelheid staat doorgaans niet hoog op de prioriteitenlijst van de fabrikant. Dat is bij het Britse JCB overigens niet anders, tenzij het in het Guinness Book of World Records wil komen.

Goed, maar niet goed genoeg

De Britten bouwden niet één, maar twee keer een machine die zo snel mogelijk moest gaan en zetten voormalig autopiloot Guy Martin achter het stuur. Twee keer, omdat de eerste naar de zin van het merk niet hard genoeg ging. De eerste werd afgelopen zomer afgeklokt op 166,6km/u. Een record, maar het sprak niet genoeg tot de verbeelding, werd geoordeeld. Daarom werd er nog een radicalere machine in elkaar gevezen. Dat monster, ruim 1.000pk sterk, ging nog harder.

Volledige wielophanging

De 7,2l Dieselmax-eenheid werd niet alleen naar 1.030pk, maar ook nog naar 1.844Nm gekitteld. Een knoert van een turbolader en een met ijs gekoelde luchtinlaat maximaliseren het vermogen. Toch ligt de sleutel bij het nieuwe record ook bij de ophanging. Die is doorgaans niet echt ontwikkeld bij een tractor. Maar hier werden onafhankelijk opgehangen wielen gemonteerd, kwestie van de stabiliteit bij hoge snelheid te bewaren.

Bijna 250km/u

Eind oktober werd de Fastrac Two tenslotte geklokt op een gemiddelde snelheid (Guinness vereist dat het gemiddelde van twee tegengestelde runs wordt gebruikt) van 217km/u. Er werd zelfs een piek gemeten van 247km/u. Het is de eerste tractor ooit die harder loopt dan 200km/u.