Laat de BMW 4 Cabrio maar komen, Mercedes is er klaar voor

Door: BV

BMW werkt zich de naad uit het lijf om de nieuwe 4-Reeks Cabrio op de markt te brengen. In Scandinavië worden gecamoufleerde exemplaren bijna wekelijks gekiekt, met testpiloten onder het stoffen dak. Die moeten nagaan of het er wel gezellig warm te stoken is, en willen ook dat de 4-Serie net zo goed rijdt als de technisch erg gelijkaardige 3-Reeks (zie test hier) die vorig jaar werd gelanceerd.

BMW 4 Cabrio, Audi A5 Cabrio of Mercedes C-Klasse Cabrio?

Je moet ook wel van goede huize zijn om op te kunnen boksen tegen de Audi A5 Cabriolet (nog even) en de Mercedes C-Klasse-zonder-dak. In Stuttgart zijn ze in elk geval klaar wanneer ze dat in München ook zijn. De C-Klasse cabriolet ondergaat straks nog een opfrisser. Kwestie van hem net een beetje aantrekkelijker te maken én ervoor te zorgen dat niet alle aandacht gaat naar een exemplaar met een blauw-witte gestileerde propeller op de neus.

Mercedes C-Klasse Cabrio betrapt

Een alerte lezer kiekte dit gecamoufleerde exemplaar met blauwe kap alvast in de buurt van het hoofdkwartier van Mercedes. En je kan er meteen uit afleiden dat de Duitsers hun dakloze C op een traditionele opfrisser zullen trakteren, met vooral aandacht voor de lichtunits, de bumper en de grille. Binnenin verandert er straks wellicht meer, want het infotainmentsysteem wordt grondig opgewaardeerd. Of Mercedes daarom afstapt van het centraal gemonteerde scherm bovenop de middenconsole en kiest voor een meer geïntegreerde layout (zoals bijvoorbeeld op de nieuwe A-Klasse), is twijfelachtig. Die vereist immers grondige aanpassingen aan met name de kabelboom en dat valt doorgaans buiten de scope van een tussentijdse facelift.