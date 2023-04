Aston Martin toont digitale binnenspiegel in Las Vegas

Door: BV

Aston Martin en toeleverancier Gentex experimenteren met een digitale achteruitkijkspiegel. Dat is technologie die sinds afgelopen jaar ook in ons land is toegestaan. Je kan nu al camera’s bestellen in plaats van buitenspiegels op de Audi e-Tron.

Met of zonder buitenspiegels

Andere merken experimenteren ook met een systeem dat de buitenspiegels overbodig maakt. Niet onlogisch, want ze vangen nogal wat wind, wat de prestaties en de efficiënte niet ten goede komt. Maar hoe je zo’n digitale binnen- en zijspiegels integreert, is weer wat anders. Volkswagen experimenteerde bij de XL1, toen dat eigenlijk nog niet toegelaten was, met schermen in de deuren. Audi werkt nu met een vergelijkbare opstelling. Aston Martin denkt daarentegen aan een centrale binnenspiegel waarop aan de zijkanten de beelden van de buitenspiegels worden weergegeven. Gentex, dat het systeem in samenwerking met Aston Martin ontwikkelde, ziet ze echter niet zozeer als een vervanging, maar als een aanvulling op de conventionele spiegel. Een manier om dode hoeken te elimineren.

Nieuw, maar niet zo nieuw

Aston Martin werkte de camera’s zelfs ‘discreet’ in beide zijspiegels in. Op het dak zit dan nog een derde centrale camera die naar achter filmt. De binnenspiegel zelfs projecteert het beeld, maar kan ook nog steeds dienst doen als een conventioneel exemplaar. Het volstaat om daarvoor op een knop te duwen. Op zich ook niets nieuws, want Land Rover biedt op een aantal recente modellen zoals de Range Rover Evoque (zie test hier) al een gelijkaardig systeem (zonder zijdelingse camera’s) aan.