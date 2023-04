Chrysler koppelt toekomst en verleden op CES Las Vegas

Door: BV

CES, dat is de Consumer Electronics Show, verwelkomt de jongste jaren almaar meer automerken. Tussen de nieuwe smartphones, gameconsoles, geluidsapparatuur, slimme horloges en hoogtechnologische gimmicks, staan tegenwoordig almaar vaker studiemodellen van autoconstructeurs te blinken. Dat hoort bij een sector die zichzelf opnieuw uitvindt. Automerken willen tegenwoordig niet langer gezien worden als een fabrikant van een complexe brok mechaniek - ze zien zichzelf eerder als een servicebedrijf waar je mobiliteit koopt.

Knipoog naar de jaren dertig

Chrysler doet er lustig aan mee. Dat knutselde een fonkelnieuwe concept car in mekaar voor de reusachtig grote beurs in Las Vegas. Maar het is tegelijk helemaal niet vergeten waar het merk vandaan komt. De naam, de Airflow Vision, refereert immers naar een model dat de Amerikanen al van 1934 tot 1937 in productie hadden. Destijds, bijna 80 jaar geleden, was dat niet zo’n groot succes. Vooruitstrevend was die Airflow uit de jaren dertig echter wel. Het model was ontwikkeld met aerodynamica - vandaar de naam - in het achterhoofd. Alleen - dat was toen nog vooral giswerk. Productiemodellen hadden nooit de binnenkant van een windtunnel gezien.

Aerodynamica

De Airflow Vision van 2020 eert het origineel op passende wijze - door een sterk aerodynamisch geoptimaliseerd uiterlijk neer te zetten. Praktisch inzetbaar is hij daardoor niet meer, maar laat dat de pret vooral niet drukken. De aandrijving gebeurt elektrisch. En misschien claimt Chrysler ook wel zelfrijdende eigenschappen.

De technologie van morgen?

De ontwerpers hebben liever dat je de aandacht vestigt op het binnenruim. En dat gaat het niet eens over de vleugeldeuren die toegang verschaffen, over de individuele zetels of de vlakke vloer. Waar het om gaat is de boordelektronica. Daarin zitten niet minder dan zes schermen. Elke passagier heeft er minstens één. En je kan de informatie op je eigen scherm met andere inzittenden delen door de inhoud ervan in de richting van de persoon in kwestie te swipen. Je zou je met andere woorden niet mogen vervelen aan boord.