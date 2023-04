Nieuwe Bosch lidar maakt zelfrijdende auto nog altijd niet mogelijk

Door: BV

Deze week opent de Consumer Electronics Show in Las Vegas. En ook Bosch is daar van de partij. De toeleverancier wil er vooral aandacht voor een nieuwe lidar. Dat is een sensor die van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van de zelfrijdende auto.

Waar blijft de autonome auto eigenlijk?

Die zelfrijdende auto, die overigens door de meest optimistische bedrijven al jaren geleden werd beloofd, is er nog steeds niet. De hindernissen blijken groter dan eerst gedacht. Bosch denkt dat z’n nieuwe lidar (light detection and ranging) een autonoom rijdende auto van niveau 3, 4 en 5 (zie hier wat de verschillende niveau’s betekenen) dichterbij kan brengen. Inderdaad - we zitten nog niet eens aan niveau drie.

Jubelberichten

In nogal wat media verschenen al jubelberichten over de capaciteiten van zelfrijdende auto’s. “Ze zien beter dan een mens ooit kan”, lazen we meer dan eens. Ze kunnen, als er tenminste genoeg sensoren en camera’s gemonteerd zijn, permanent en zonder aandachtsverlies de complete omgeving rond de auto in de gaten houden, ja. Maar goed zien, doen de systemen van vandaag allesbehalve. Een mens heeft geen probleem om niet alleen de auto voor zich, maar ook een hoop voertuigen verder te kijken en de verkeersstroom in de gaten te houden, hij herkent zwakke weggebruikers zonder probleem en schat eenvoudig in of een hindernis genegeerd kan worden (een plastic zak bijvoorbeeld) of er beter omheen gereden wordt (zoals bij een klein rotsblok). Zelfrijdende technologie kan geen van het bovenstaande.

Beter zien met lidar

De nieuwe lidar van Bosch moet het gezichtsveld van de auto van morgen verder uitbreiden. Volgens de fabrikant is dit systeem in staat om zwakker weggebruikers en fietsers te herkennen ver voor de camera van de auto en is het zelfs in staat om in te schatten of er obstakels op de weg liggen. Dat doet zo’n lidar door lichtpulsen (onzichtbaar voor het menselijke oog) uit te sturen en te meten wanneer en op welke wijze het licht terugkaatst). Vooruitgang, maar wellicht nog lang niet genoeg om een geheel zelfrijdende auto nu al mogelijk te maken. Hij was nochtans wel beloofd.