Brussels gewest wordt één grote zone 30 in 2021

Door: BV

Op 1 januari 2021 wordt de maximale snelheid in het ganse Brusselse gewest 30km/u. Dat besliste Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Uitzonderingen op de regel

Een maximumsnelheid van 30km/u wordt de norm in het Brusselse gewest. Dat betekent evenwel niet dat elke weg in Brussel op 1 januari 2021 op die snelheid begrensd zal zijn. Overleg met gemeenten, politiezones en openbare vervoersbedrijven zal tot een reeks uitzonderingen moeten leiden. Daarop zal een snelheid van 50 of 70km/u toegestaan zijn.

Bordeaux en Parijs achterna

De Brusselse regering haalt aan dat vandaag al 60 procent van de wegen in het gewest binnen snelheidsbeperking van 30km/u vallen. Maar het wil die nog verder uitbreiden. Ze haalt steden als Bordeaux of Parijs - die toch zelden worden aanzien als lichtende voorbeelden op vlak van stedelijke mobiliteit - aan. Daar is 85 procent of meer beperkt op 30km/u.

Beter voor veiligheid en gezondheid

Elke Van den Brandt haalt de geluidshinder, de fijnstofuitstoot en de veiligheid aan als argumentatie. Elk jaar vallen in het Brussels gewest 50 gewonden en doden in het verkeer die aan overdreven snelheid te wijten zijn, volgens de beoordeling van de overheid. Tegelijk krijgen individuele gemeenten meer subsidies om de infrastructuur aan te passen in functie van meer veiligheid.