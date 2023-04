Ierland verbiedt benzine en dieselwagens vanaf 2030

Door: BV

Als het van de Ierse overheid afhangt zijn nieuwe benzine- en dieselvoertuigen er niet meer welkom vanaf 2030. De regering timmert er aan een wetsvoorstel dat er nog begin dit jaar ter stemming wordt voorgebracht. De kans dat het goedgekeurd wordt, is verre van onwaarschijnlijk.

Carbonneutraal

Het wetsvoorstel zal er deel uitmaken van een nieuwe klimaatwet. De ambities zijn, in lijn met de Europese doelstellingen, niet mals. Ierland wil tegen 2050 carbonneutraal zijn. Transport vertegenwoordigt er 20% van de uitstoot in die categorie. Tegen 2030 wil de overheid er 1 miljoen elektrische auto’s op straat hebben.

Wel laadpunten, maar geen centrales

Om ze op te kunnen laden zal Ierland een uitgebreid investeringsprogramma in laadinfrastructuur aankondigen. Welke investeringen in het elektriciteitsnet er de toename in stroomverbruik zullen opvangen, is niet duidelijk. Dat is ook in België een heikel punt. Uit berekeningen van Synergrid, de federatie van netwerkbeheerders in ons land, bleek al dat België potentieel acht (!) extra kerncentrales nodig zou hebben om pieken in de vraag op te vangen. Intussen blijft het een controversieel item of milieu en klimaat bij de huidige stand van de technologie zo veel baat hebben bij een drastische omschakeling naar EV’s. GreenNCAP oordeelde eerder al dat een dieselwagen van de jongste generatie (Euro 6d) afhankelijk van de manier waarop de stroom wordt opgewekt, soms een gunstigere globale uitstootbalans kan laten optekenen dan een elektrisch voertuig.

Populair beleid

Ierland is in geen geval een alleenstaand geval. Frankrijk en Engeland kondigden al aan dat nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor er wat hen betreft in 2040 verleden tijd zijn. Zweden legde de lat op 2030 en Noorwegen wil men al over vier jaar, in 2025 geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer toelaten.