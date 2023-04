De toekomst volgens Mercedes: mens en machine worden één

Door: BV

Mercedes duikt op CES in Las Vegas diep de toekomst in. De autobouwer kijkt er meer dan 20 jaar in de toekomst. Verder dan het ooit durfde te doen, zegt het merk daar zelf over. Dat deed het trouwens niet alleen. Het kreeg hulp van achter de 2009 Science Fictionprent Avatar, waarvan nu sequels in de maak zijn. Niet alleen de naam, Vision AVTR, maar ook een hoop features zijn op de filosofie van regisseur en scenarist James Cameron en z’n team gebaseerd. Je kan het slechter treffen. De film kreeg drie Oscars, waaronder die voor ‘Art Direction’.

Organische vormgeving

De sterk organische vormgeving bijvoorbeeld. Die ballonbanden, rond gekuipte zetels, de talrijke lichtaccenten. En de individuele flappen daar waar je normaal de achterruit verwacht. Die allemaal apart kunnen bewegen in functie van wat de auto doet… Dat de talrijke lichtaccenten een verwijzing zijn daar de maan Pandora uit Avatar, is glashelder.

Accu die gewoon op de composthoop kan

Onder al dat uiterlijk vertoont schuilt echter een substantiële nieuwe filosofie die Mercedes de komende decennia wil realiseren. Daarin zitten voorspelbare elementen. De Vision AVTR kan helemaal zelf rijden. Het moet onmogelijk zijn om er een ongeluk mee te hebben. Hij is vanzelfsprekend elektrisch aangedreven. Met een accu die helemaal bestaat uit veel voorkomende onschadelijke stoffen en toch erg snel op te laden valt. Zo milieuvriendelijk dat die achteraf composteerbaar is. In theorie kan het.

De auto zelf moet meteen ook voor 95 procent recycleerbaar zijn. En voor zo’n groot mogelijk percentage bestaan uit milieuvriendelijke materialen. Zo zijn de houtsoorten afkomstig van makkelijk te kweken, snelgroeiende planten - niet van bomen. En is de zetelbekleding vervaardig uit gerecycleerd plastic. En toch voelt het allemaal nog luxueus aan.

Eerst de software, dan de auto

De meest fundamentele wijziging, ligt echter bij de softwarefilosofie. Mercedes zal in de toekomst auto’s ontwikkelen rond de software en niet andersom. Wie er wat saaie technische details bij wil: in een auto als de AVTR zit dubbel zo veel broncode dan in een besturingssysteem van Apple of Microsoft. En hij heeft 5 keer meer rekenkracht aan boord als een normale laptop. Die dient voor geavanceerde functies, ja, maar ook voor een compleet nieuwe interface. Mens en machine moeten één worden. Knoppen en schakelaars zijn weldra een zaak van het verleden. Iconen worden op je hand geprojecteerd, functies kies je door te wuiven of te wrijven. De auto zal je aanvoelen… Tenminste, dat zeggen de Duitsers.

Totaalervaring

De middentunnel en het ganse dashboard van deze in het oog springende showcar is één groot scherm. Daarop zal je in de toekomst wellicht geen magnetische golven, luchtstromen of fantasiewerelden kunnen zien zoals hier wordt voorgesteld. Maar je zal ze wel kunnen gebruiken om te shoppen, muziek te streamen of films te bekijken. Daar valt immers geld mee te verdienen. Over twintig jaar is je auto de meest geavanceerde cinemazaal die je kan bedenken, leiden we af uit de uitleg van Mercedes. Je zal ondergedompeld worden in de film. De ophanging en de zetelverstelling zullen de sensaties versterken. Je auto kan geuren verspreiden en de verluchtingsinstallatie kan zelfs wind simuleren. Hopelijk zijn we er over 20 jaar nog bij om te zien wat er allemaal van uitgekomen is…