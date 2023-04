Sony stelt auto voor

Door: BV

Al jaren wordt er gefluisterd dat technologiebedrijven hun oog hebben laten vallen op de automarkt. Die is nu immers bijna geheel gedigitaliseerd. Mercedes gaf op de CES in Las Vegas immers al aan dat het voortaan eerst de software voor nieuwe modellen zou ontwikkelen en dat het pas daarrond de auto zou bouwen.

Apple, Google en Sony

Apple en Google zijn slechts twee reuzen die automobielprogramma’s hebben. Of die gericht zijn op technologie of complete auto’s is zowel een open vraag als een goed bewaard geheim. Ook Sony werkt aan een auto. Daarover bestaat nu geen twijfel meer - het merk stelt hem immers voor op de technologiebeurs in Las Vegas.

Sony heeft z’n oog laten vallen op de auto-industrie. Het ziet naar meer winstpotentieel. De Vision-S gedoopte creatie wil vooral uitpakken met 33 sensoren, waaronder CMOS-beeldsensoren, Lidar en radar. Het herkent allerlei objecten en voldoet aan alle vereisten voor autonoom rijden van niveau 2. Dat klinkt trouwens indrukwekkender dan het is (zie hier voor het overzicht van de verschillende niveau’s van autonoom rijden).

De Japanse technologiespeler, ooit de uitvinder van de Walkman, probeert ook te imponeren met een 360-graden geluidssysteem. Er worden zelfs luidsprekers in de zetels ingewerkt.

Sony Vision-S

Onder de Vision-S zit een EV-platform dat autotoeleverancier Magna Steyr ontwikkelde; Het wordt aangedreven door een paar 200kW sterke elektromotoren en is daardoor in staat een acceleratietijd van minder dan 5 seconden en een top van zo’n 240km/u neer te zetten.

De hamvraag is natuurlijk of Sony plannen heeft om de Vision-S ook door te ontwikkelen naar een productiemodel. Z’n erg rationele lijnenspel lijkt te suggereren van wel. Maar tot een definitief ‘ja’ of ‘nee’ lieten de Japanners zich niet verleiden.