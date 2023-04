BMW schrapt quad-turbodiesel en V12

Door: BV

BMW zal z’n dieselmotoren met vier turbo’s en de V12 benzinemotor niet veel langer meer produceren. Dat zegt onderzoeks- en ontwikkelingsbaas Klaus Froehlich. Tegelijk zal ook aan de onderkant van het gamma een motor sneuvelen. De 1,5l driecilinder diesel die onder meer in de Mini Cooper D dienst doet, kijkt ook tegen euthanasie aan.

Te complex, te duur

De beslissing heeft volgens Froehlich in de eerste plaats met complexiteit te maken. Met name de drieliter zescilinder dieselmotor met vier turbo’s is een erg complexe motor die in de toekomst nog een hoop extra ingrepen vergt om hem actueel te houden. De eenheid doet tegenwoordig onder meer dienst in een aantal snelle diesel-SUVs, in de BMW 745d en de M550d.

Voor de kleine driepitter is de situatie ook vooral economisch van aard. Het wordt straks te duur om die kleine motor aan de uitstootnormen te laten voldoen. De klanten ervan zullen wellicht geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerde voorstellen krijgen.

Onzekerheid over V12

Over de twaalfcilinder hinkt BMW op twee benen. Van die eenheid verkoopt BMW nauwelijks enkele duizenden exemplaren op jaarbasis. Maar tegelijk gaat het om klanten die niet op een paar duizend euro meer of minder kijken. De ene keer lijkt het Duitse merk aan te geven dat de twaalfpitter op een dood spoor zit, de andere keer lijkt het te denken dat hij nog wel even zal kunnen blijven bestaan. Die twijfel is niet eigen aan BMW, even verderop bij Mercedes veranderen ze ook wel eens van gedacht. Voorlopig is bij BMW te horen dat de V12 nog tot minstens 2023 wordt gebouwd.

Froehlich gaf aan dat de achtcilindermotoren met twee turbo’s mogelijks ook op het hakblok liggen. Een zescilinder plug-in-hybride levert immers genoeg vermogen en koppel om die overbodig te maken.

Nog minstens 3 decennia verbrandingsmotoren

Maar, zo laat BMW ook meteen weten, “de dieselmotoren en vier en zes cilinders blijven nog minstens 20 jaar en de benzinemotoren staan nog voor zeker 30 jaar op het programma”.