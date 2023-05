GSi is topmodel voor Opel Insignia

Door: BV

Eerder introduceerde Opel al een opgefriste versie van de Insignia en op het Autosalon van Brussel voegt het merk daar nu een nieuwe fijngevijlde topversie aan toe. Die heet GSi en stelt z’n bestuurder 230pk ter beschikking. Hij is er als berline en als break.

Sportief, maar ook stijlvol aangekleed

Voor de nieuwe afwerkingslijn injecteerden de Duitsers wat sportieve accenten in het slecht op minieme details - andere koplampen en een hertekende grille - aangepakte design. De GSi pakt uit met wat meer glanzend zwarte stijlelementen bijvoorbeeld.

Die geblazen tweeliter wordt gepaard aan een automatische transmissie die negen verzetten inschakelt om snelheid aan zuinigheid (6,9l/100km of 161g/CO2/km) te paren. Niet onlogisch want ook de minder krachtige versies van die motor worden al standaard aan de automaat gekoppeld. Torque Vectoring moet helpen om het vermogen efficiënt te benutten, met name in bochten. Voor de remmerij wordt dan weer beroep gedaan op Brembo.

Adaptieve ophanging standaard

Voor een FlexRide gedoopte instelbare en adaptieve ophanging (met de modi Standard, Tour, Sport en Competition), voor de meeste andere Insignia beschikbaar in de optielijst, hoef je hier niet bij te betalen. Hij heeft ‘m altijd.