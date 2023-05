Aston Martin ziet af van elektrische Rapide

Door: BV

Aston Martin stelde de elektrische Rapide E voor in 2017. Schetsen waren het toen nog. Tegen 2019 zou de vierdeurs elektrische sportwagen van de band lopen. Maar 2019 kwam en ging. De Rapide E werd wel in het voetlicht gereden, maar het was slechts een prototype. En een vervolg komt er niet meer.

Van 155 naar nul

Ook in recente communicatie van het bedrijf werd met geen woord over de nochtans grotendeels doorontwikkelde vierzitter gepraat. Eerder wel al eens gezegd dat er maar 155 stuks van gebouwd zouden worden, maar dat aantal wordt nog veel lager. “Het wordt nul” zegt het Britse Autocar. Het productieplan zou stilletjes opgeschort zijn. De Rapide E had een 65kWh accu die twee elektromotoren aandreef die samen 610pk en 950Nm ontwikkelden.

Geldnood

Aston Martin zit inmiddels in onfrisse papieren. Het bedrijf kampt met slabakkende verkoopcijfers. In 2019 halveerde de winst en hoewel het 1.800 order voor z’n nieuwe SUV DBX op zak heeft, moest het geld ophalen om de productie op te kunnen starten. De eigen middelen van het bedrijf volstonden niet.

Inmiddels lekt ook uit dat het bedrijf participatiebesprekingen voert met het Chinese Geely. Die Chinese gigant is de jongste jaren druk bedrijven aan het opkopen. Het kocht zich in bij Mercedes, nam Volvo over, kocht London Taxi en is eigenaar van de Britse sportwagenfabrikant Lotus.