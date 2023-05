Tesla is nu meer waard dan GM en Ford samen

Door: BV

Na de voorstelling van de Tesla Cybertruck - de wel erg hoekige pickup van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. - dipte het aandeel van Tesla. Maar daarna ging het al snel weer de hoogte in.

Hoger, lager

De aandelen waren tijdens de eerste zes maanden van dit jaar in waarde gehalveerd. Maar de jongste tijd is er bij Tesla vooral goed nieuws te sprokkelen. De Tesla Model Y, een crossover op basis van de Model 3, zal wellicht eerder in productie zijn dan werd aangenomen. In Europa blijft het merk goed verkopen en raakt het stilaan zelfs z’n status van nicheconstructeur kwijt. En die eigenaardige pickup blijkt beter in de smaak te vallen dan gedacht. Er zijn al een berg orders voor binnen. Bovendien haalde Tesla over 2019 z’n leverdoelstellingen (geschat tussen 360.000 en 400.000 auto’s). Er werden 367.500 nieuwe auto’s van het merk verscheept. Als klap op de vuurpijl, lijkt ook het Chinese avontuur van het merk eindelijk eens van de grond te zullen komen. De fabriek van het bedrijf in Shanghai werd in een recordtijd opgebouwd en heeft in haar eentje een capaciteit van een half miljoen auto’s.

Tesla is de meest waardevolle Amerikaanse autobouwer ooit

De afgelopen zeven maanden steeg het aandeel met 170 procent. Het is nu ruim 490 dollar per stuk waard. Dat betekent dat de marktkapitalisatie van het bedrijf gestegen is tot bijna 89 miljard dollar. Meer dan General Motors en Ford samen. En het is meteen ook de meest waardevolle Amerikaanse autobouwer ooit.

Bubbel of niet?

De recordkoers kan volgens analisten niet verklaard worden met traditionele argumenten. De structurele winstgevendheid van het bedrijf is immers nog steeds problematisch. En het is ook nog niet duidelijk hoe Tesla z’n modellenpalet zal kunnen vernieuwen. De Tesla Model S is volgens de conventionele normen van de industrie immers ‘oud’ en van een vervanger is nog geen spoor. Maar vooral: analisten zijn van mening dat het Tesla aandeel gevaloriseerd wordt als een technologie-aandeel en niet zoals dat van een autofabrikant. “Vroeg of laat zal een correctie moeten volgen”, wordt al jaren gezegd.