Bekijk de dreamcars van het Autosalon van Brussel

Door: BV

Vandaag sluit het Brusselse Autosalon de deuren. Het wordt een editie die minder bezoekers telde dan twee jaar geleden. Ook toen was er niet alleen ruime aandacht voor de nieuwigheden - met nog merkbaar minder elektrische en plug-in-hybride-modellen dan nu. En ook toen parkeerde organisator Febiac in een aparte, feestelijk aan geklede hal, enkele opmerkelijke dreamcars. Die zijn niet toegankelijk met een normaal ticketje voor het Autosalon. Je moet ervoor bijbetalen. Ofwel door dat al meteen in je ticket te voorzien, ofwel door er bij de ingang van het bewuste Heizelpaleis nog eens 7 euro per persoon extra voor te dokken.

Kruger en PAL-V vallen op

Nu het salon op z’n eind loopt, straks de deuren sluit, is het al te gek om daarvoor nog snel in de auto richting Brussel te springen. We hebben al die auto’s dromers immers netjes in de bijhorende fotospecial opgelijst. Het gaat om de gebruikelijke selectie Bentleys, Rolls-Royce, Porsche, Ferrari, Aston Martins, een enkele exemplaar van Touring Superleggera… En enkele meer opgemerkte deelnames. Onze redactie licht de volgende twee graag even uit: de PAL-V en de Kruger. Beiden komen immers uit de buurt.

De PAL-V wordt in Nederland ontwikkeld. Het moet een heuse vliegende auto worden. Serieproductie wordt al een tijdje beloofd, al zorgt een concept dat tegelijk aan normen voor verkeer op de weg en verkeer in de lucht moet voldoen, voor een complexiteit die al herhaaldelijk voor vertraging zorgde. Z’n aanwezigheid in Brussel bewijst echter dat hij niet dood is.

De Kruger is dan weer puur Belgisch. Gebouwd door een specialist in ‘custom motorbikes’ en in ruim 10.000 werkuren zonder plan bij elkaar gewroet. Een zuiver showexemplaar dat straks ook op prestigieuze internationale evenementen grote ogen zal gooien.

Beeld: Eric Wynen