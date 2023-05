Autosalon Brussel sluit af met 501.000 bezoekers

Door: BV

Op de Heizel heeft het Autosalon van Brussel zopas z’n deuren gesloten. De 98ste editie van het Autosalon van Brussel wordt door de organisatoren een “totaal succes” genoemd. Tussen 10 en 19 januari zakten meer dan een half miljoen Belgen af naar de beurs. Die blijft met grote voorsprong het grootste evenement van het land.

Minder bezoekers dan vorige keer

De organisatie telde erg precies 501.189 bezoekers op het Autosalon. Dat is flink meer dan de 442 bezoekers tijdens het ‘kleine’ salon dat afgelopen jaar tijds de traditionele oneven jaren wordt georganiseerd (met een grotere nadruk op bedrijfswagens). In vergelijking met 2018, toen het vorige ‘grote’ Autosalon plaatsvond, daalde het aantal bezoekers met een kleine tien procent. Toen kwamen er 542.000 mensen over de vloer. “Maar”, zo zegt de organisatie, “toen liep het salon ook een dag langer. De zachte dalende trend lijkt zich overigens al langer door te zetten, want in 2016 bedroeg het aantal bezoekers nog 555.000 mensen, al was de beurs toen twee dagen langer geopend dan de jongste versie.

100.000 bezoekers voor dreamcars

Net als tijdens de afgelopen edities werd één paleis voorbehouden voor de meest exclusieve auto’s. Ongeveer 1 bezoeker op 5 ging daar een kijkje nemen. Daar moest extra voor bijbetaald worden.

Vergroening wagenpark staat centraal

Organisator Febiac verzamelde in het totaal 18 wereld-, 10 Europese en meer dan 100 Belgische premières op de beurs. Die stond vooral in het teken van een meer doorgedreven elektrificatie en vergroening van de sector. Die wordt vanaf dit jaar immers geconfronteerd met de verplichting om een aanzienlijk deel van z’n cliënteel te overtuigen om modellen met een erg lage uitstoot te kiezen. Van de standhouders kreeg de Auto55-redactie alvast te horen dat ruwweg 1 opgestelde offerte op 3 ging over een hybride, plug-in-hybride of elektrische auto.