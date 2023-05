General Motors investeert miljoenen in… meer V8-motoren

Door: BV

Terwijl Europa de klant de komende jaren met meer dan louter milde dwang in minstens gedeeltelijk geëlektrificeerde auto’s wil dwingen, krijgt General Motors in Amerika z’n V8-motoren niet meer aangesleept. Het investeert ruim zestig miljoen dollar in de fabriek die z’n 5,3l V8 bouwt om de productie er op te drijven.

De Amerikaan houdt van z’n V8

De centen worden vooral geïnjecteerd in de Spring Hill Global Propulsion Systems-fabriek in Noord-Amerika. Die is operationeel sinds 1990 en bouwde al 4,5 miljoen motoren. Maar het productieritme moet er dus omhoog.

De 5,3l V8 centrale wordt bij GM gepaard aan een 10-trapsautomaat en heeft en ‘dynamic fuel management’ om de zuinigheid te bevorderen. De combinatie wordt in heel wat van de grote SUVs van het bedrijf gebruikt. Onder meer de Chevrolet Silverado, Tahoe en Suburban en de GMC Sierra en GMC Yukon (die allen grotendeels dezelfde basis gebruiken) zijn er populaire modellen.

Brandstof is er goedkoop

De Amerikaan reageert maar lauw op nieuwe aandrijftechnieken. De jongste tijd is de smaak voor SUV’s en trucks er alleen maar gestegen. En voor veel Amerikanen blijft de achtcilinder nog steeds de geprefereerde aandrijfvorm. Bovendien is de brandstofprijs er door de succesvolle ontginning van schalie-olie nog eerder laag. Er zijn nog steeds regio’s waar - afhankelijk van plaatselijke belastingen die er per staat variëren - je benzine tankt voor (omgerekend) minder dan één dollar per liter.