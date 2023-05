Meeste bussen De Lijn te vuil voor LEZ

Door: BV

Sinds begin dit jaar is niet alleen de lage-emissiezone in Gent van kracht. De toelatingsvoorwaarden voor de LEZ in Antwerpen werden ook aangescherpt. Bijna één auto op vijf is er daardoor niet meer welkom, waaronder bijna een miljoen relatief recente Euro 4-diesels.

De Lijn betaalde al tienduizenden euro's LEZ-boetes

De criteria werden niet alleen aangescherpt voor personenwagens. Dat is ook het geval voor zwaar vervoer, zoals bussen. Dat is een probleem voor De Lijn, dat nog over een aanzienlijke vloot stadsbussen beschikt met een euronorm die niet langer voldoet.

In 2019 kreeg De Lijn in Brussel al voor 35.350 euro aan boetes. In Antwerpen was dat 2.000 euro. Maar dat was voor een verstrenging van de toelatingsvoorwaarden.

Vuile bussen verschuiven naar andere provincies

De zwaar gesubsidieerde openbare vervoersmaatschappij probeert een drastische verhoging van de boetes te vermijden. Daarvoor wordt het voertuigenpark niet per sé vernieuwd. De Lijn kiest in de eerste plaats voor een verschuiving van de vervuilende bussen naar lijnen waarop geen LEZ-beperkingen gelden. In eerste instantie wordt daarvoor geschoven binnen een provincie, maar wanneer dat niet voldoet, zullen bussen ook geruild worden met standplaatsen buiten de provincie.

Proefproject met elektrische bussen flopte

Milieuvriendelijke bussen heeft De Lijn nauwelijks in dienst. In Gent werd nog geëxperimenteerd met elektrische bussen, maar dat project flopte omdat er te weinig laadpalen waren.

Gent had sinds 1989 20 elektrisch aangedreven trolleybussen (die maken gebruik van een bovenleiding), maar in het voorjaar van 2009 werd beslist die dienst stop te zetten omdat men vervanging ervan economisch onverantwoord achtte.