Roze Jeep Wrangler iemand?

Door: BV

Jaja, dat is zeker een wrap? Mis. Iemand heeft z’n hele Jeep Wrangler in roze lak met textuur gelakt.

Jeep Wrangler door Kahn

Het mocht wat kosten. Zeker als je weet dat het exemplaar door tuner Kahn werd uitgewerkt. Daar staat hij nu ook te koop, met 22.500km op de klok en een prijskaartje van bijna 60.000 euro. Aardig wat voor een Wrangler uit 2014. Er is innmiddels alweer een compleet nieuwe generatie (zie test hier) - al hoeft dat niet zo meteen op te vallen.

Verhoogde ophanging

Er werd aan de unieke Wrangler flink wat vertimmerd. Zo zijn er LED-dagrijlichten, elektrische treeplanken, speciale spatschermen, werd de ophanging verhoogd en zijn de velgen vervangen door matgrijs gelakte 20-duimers. Dat maakt er, in combinatie met een tint roze die niet al te fel is, zowaar nog een min of meer stijlvolle combinatie van.

Kuipzetels en leder in het interieur

In het interieur is maar weinig roze te zien. Daar wordt het hooguit gebruikt voor het stikwerk. De door Kahn gemonteerde sportzetels, de deurpanelen, middenconsole en delen van het dashboard werden bekleed met leder waarin honingraatmotieven werden gestikt.

De kleurencombinatie is weinig voor de hand liggend en misschien kan een geïnteresseerde kandidaat daarom ook nog wat van de prijs pitsen. Dat het stuur aan de verkeerde kant staat, daar valt wellicht weer erg weinig aan te doen.