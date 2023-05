Renault verkocht 62.447 elektrische auto’s in 2019

Door: BV

In 2019 verkocht Renault wereldwijd meer dan 62.000 elektrische voertuigen. Dat is bijna een verdubbeling van het cijfer van twee jaar eerder.

Gestage toename vraag naar EV

Het Franse merk ziet een gestage toename van de vraag naar elektrische voertuigen. In 2017 verkocht het bedrijf er 36.300. In 2018 was dat cijfer al opgeklommen naar 49.300 stuks en afgelopen jaar werden vervolgens precies 62.447 elektrische auto’s met de Ruit op de neus verkocht.

De Renault Zoe (zie test hier), de compacte elektrische auto waarvan het bedrijf onlangs nog een fors verbeterde versie voorstelde, is de koploper. Daarvan werden er op één jaar tijd net geen 48.300 aan de man gebracht. Maar ook de elektrische Renault Kangoo verkocht relatief sterk. De teller staat op 10.349 stuks. De kleine besteller is onder meer bij overheidsdiensten populair.

Straks ook een elektrische Dacia

Van de alleen in China leverbare goedkope City K-ZE werden 2.658 stuks verkocht. Dat model wordt getipt voor een Europese carrière bij Dacia, over twee jaar. Van de Koreaanse SM3 Z.E. (eveneens alleen voor de lokale markt) werden 875 stuks verkocht. De grote elektrische bestelwagen Renault Master Z.E. tenslotte, was de hekkensluiter met 296 verkopen.