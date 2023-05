Peugeot stuurt kat naar Autosalon Genève

Door: BV

Met meer dan een half miljoen bezoekers noemt organisator Febiac het 98ste Autosalon van Brussel, dat afgelopen weekend de deuren sloot, een succes. Omzeggens alle merken waren vertegenwoordigd. Een almaar grotere zeldzaamheid in de autowereld, waar dergelijke beurzen het steeds moeilijker krijgen.

Meer en meer autosalons in slechte papieren

Het gaat al lang niet meer om kleinere, regionale beurzen zoals de inmiddels ter ziele gegane Autorai in Nederland. Neen, ook de gevestigde waarden krijgen de wind van voren. Voor het Autosalon van Parijs twee jaar geleden lieten heel wat Duitse merken verstek gaan. Een jaar later, wanneer niet Parijs maar Frankfurt alle registers wilde opentrekken, vielen dan weer opvallend veel Franse merken op door hun afwezigheid. Het Autosalon van Detroit verhuisde van een moment in januari, naar een periode waarin het klimaat er wat meer wil meewerken en er minder andere internationale shows zijn. Een wanhoopspoging om de interesse van constructeur en bezoeker weer wat aan te wakkeren.

Genève niet langer ongenaakbaar

Intussen ligt zelfs het ooit ongenaakbaar geachte Autosalon van Genève in de hoek waar de klappen vallen. Het epicentrum van de automobiel, werd het ooit genoemd. Geen enkele beurs kon pochen met meer premières en meer exotische namen. Je dacht er als automerk eenvoudigweg niet aan je daar niet te laten zien. Maar ook dat heilige huis wordt gesloopt. Bij Peugeot lekte uit dat het z’n kat stuurt naar Genève. Het merk heeft er geen grote nieuwigheid. En het is evenmin uitgesloten dat de andere PSA-merken, Citroën en Opel voorop, evenmin opdagen. Lamborghini liet dat ook al weten.

Liever een eigen evenement

Almaar meer automerken verkiezen in dit digitale tijdperk voor eigen evenementen, waarop pers en publiek niet afgeleid kan worden door de fonkelende modellen van concurrenten. Een merk kan meer tijd uittrekken om z’n straffe nieuwe product lang en breed uit te smeren, te teasen en op sociale media als Instagram en Facebook te gooien. Daar wordt dan wel almaar minder aandacht besteed aan de technische eigenschappen, maar des te meer aan de vorm. De prijs hoeft niet hoger te liggen dan van een salondeelname. Die is immers peperduur.