Sjoemeldiesels bij Mitsubishi?

Door: BV

De bal die Volkswagen in 2015 met z’n sjoemeldiesels aan het rollen bracht, is nog steeds niet uitgerold. Inmiddels kwamen al heel wat merken onder vuur te liggen. Slechts de uitzondering, BMW bijvoorbeeld, werd officieel boven verdenking verheven. Eind vorig jaar tastte Mercedes nog in de buidel en betaalde het gedwee bijna een miljard aan Europa. De klant kreeg geen tegemoetkoming.

Mitsubishi loopt tegen de lamp

Nu is het Mitsubishi dat in het vizier van het Duitse parket loopt. De Duitse vestigingen van het merk kregen onderzoekers over de vloer omwille van ‘vermoedens van fraude’. Niet alleen de fabrikant, maar ook twee toeleveranciers worden op de rooster gelegd.

Kop van jut zijn de 1,6l en 2,2l dieselmotoren met emissienorm 5 en 6. Die motoren werden door PSA aangeleverd, maar veelal ontwikkelt een merk zelf de sturing ervan of doet het beroep op een externe specialist, zoals Bosch (dat in het dieselgateschandaal ook boter op het hoofd heeft).

Mitsubishi reageerde summier door te stellen dat “het bedrijf zal meewerken aan het onderzoek”.

Mitsubishi verkoopt steeds minder diesels

Het bedrijf bouwt inmiddels al een tijdje z’n afzet van dieselmotoren af. De nieuwe pickup L200, waarin een dieselcentrale omwille van het beoogde gebruik een erg logische krachtbron is, vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de recente dieselverkopen van het Japanse bedrijf dat inmiddels deel uitmaakt van de Renault-Nissan-alliantie.