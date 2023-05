Snelheid Brusselse Ring nog dit jaar omlaag

Door: BV

De Vlaamse regering wil de maximumsnelheid op de Brusselse Ring laten zakken van 120 naar 100km/u. Dat is één van bijna 350 maatregelen die het opnam in het eind vorig jaar goedgekeurde Klimaat- en Energieplan. De snelheidsbeperking moet nog dit jaar realiteit worden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) vandaag.

Lagere snelheidsbeperking is vooral symbolisch

Verschillende experts toonden zich kritisch ten aanzien van de effectiviteit van die maatregel. “Een maat voor niks”. De VRT becijferde dat de theoretische CO2-winst van een snelheidsverlaging op de 51,7km lange ring hooguit 0,24 procent vertegenwoordigt van de beoogde uitstootvermindering van 55 megaton tegen 2030.

Het Belgische Instituut voor de VerkeersVeiligheid BIVV, inmiddels Vias, becijferde in 2017 dat een snelheidsverlaging van 120 naar 90km/u op alle snelwegen voor een CO2-vermindering van 10% zou kunnen zorgen.

Betere verkeersdoorstroming beloofd

Volgens de Vlaamse overheid zal de snelheidsbeperking leiden tot een daling van de CO2-afgifte, minder fijnstof opwekken, de veiligheid ten goede komen en een betere verkeersdoorstroming garanderen. Of dat effectief zo zal zijn, is in principe eenvoudig na te rekenen. De Ring zit nu volgens het Vlaams Verkeerscentrum 16,8 uur per dag op of over z’n maximale capaciteit. Eigenlijk kan er alleen tussen 10u ’s avonds en 5 uur ’s ochtends effectief 120km/u of meer gereden worden.

Later dit jaar, maar geen definitieve datum

Minister Peeters verklaarde dat het de bedoeling is dat de snelheid er nog dit jaar omlaag gaat, maar zei wel dat er eerst nog werk aan de winkel was. Het ministeriële besluit is nog niet klaar, er moeten een vijftigtal nieuwe verkeersborden geplaatst worden en de invoering moet afgestemd worden met het Brusselse gewest, dat eerder al instemde ook de snelheid op de ring op haar grondgebied aan te passen.

Vlaming moet 15 minder autorijden

In hetzelfde klimaatakkoord stipuleerde de Vlaamse regering ook nog dat de Vlaming in de toekomst gemiddeld 15% minder met de auto zal moeten rijden, maar het verzaakte aan het uitwerken van concrete maatregelen om dat te bewerkstelligen.