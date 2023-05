Mercedes E-Klasse facelift: wordt de grille groter?

Door: BV

De Mercedes E-Klasse is toe aan een opfrisbeurt. Die zal ongetwijfeld de nodige technische en technologische updates omvatten. Reken op maatregelen die het verbruik omlaag helpen en een nieuwe generatie van het MBUX infotainmentsysteem dat inmiddels al meer functies omvat dan je op vingers en tenen tellen kan. Er wordt gesproken over niet minder dan zeven plug-in-hybrides.

Bescheiden stijlevolutie

Het uiterlijk zal tegelijk ook een evolutie ondergaan, al blijft die - geheel volgens de traditie van het bedrijf - eerder bescheiden. Eerder deze week loste Mercedes een weinig onthullend plaagbeeld van de vernieuwde editie. Maar inmiddels is er ook al een plaatje van het eindresultaat.

Wereldpremière op Autosalon van Genève

Mercedes nodigde de afgelopen dagen immers wat influencers uit om als passagier al even te proeven van die vernieuwde E. Eén werknemer riep voor de ogen van een youtuber een menu op waarop het uiterlijk van het model te zien is. Meer heb je dezer dagen niet nodig om de zorgvuldig voorbereide première van een model onderuit te halen. De wereld krijgt het opgefriste model voor het eerst te zien in maart op het Autosalon van Genève.

Wordt de grille groter?

Die opgefriste E omvat alleszins geen verrassingen. De lichtunits, bumpers en grille zijn hertekend. Traditionele facelift-items - niets meer. En het lijkt erop dat de grille weer wat groter wordt. Vindt Mercedes het dan toch nodig om de grote-grille-trend van aartsrivaal BMW - ondanks alle controverse erover - te volgen?