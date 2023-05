Skoda Octavia RS en Scout houden wel van verrassing

Door: BV

Eind vorig jaar stelde Skoda een nieuwe editie van z’n Octavia voor. Die middenklasser tekent voor een aanzienlijk deel van de omzet van de Volkswagen-dochter. De traditionele modellen hebben we al achter de kiezen, maar er zitten nog een paar speciale versies in de pijplijn. Die houdt het merk officieel nog even achter de hand, maar de eerste beelden zijn inmiddels wel al het web opgesijpeld. Dit zijn de avontuurlijke Scout en de snelle RS. Beiden debuteren ze op het Autosalon van Genève.

Scout heeft verhoogde ophanging

Over de stoer ogende Octavia Scout valt het minste te vertellen. Die wordt wellicht leverbaar met een heel aantal conventionele motorversies. Z’n voornaamste wapenfeit is een koetswerk dat een klein beetje werd opgekrikt (wellicht 1,5cm) en meer stootlijsten omvat. Zwart plastic bij de wielkasten en namaakaluminium onderaan de bumpers. En wellicht een ander stofje aan de binnenkant.

RS zowel met conventionele motor als plug-in

De RS verrast wel. Die lijkt er immers te komen in twee versies. Een conventioneel aangedreven versie die wellicht een traditionele tweelitermotor onder de kap krijgt, zoals we dat de jongste tijd al gewend waren en een stekkerhybride. Er zijn immers twee versies van het ‘RS’-logo in omloop, met eenzelfde uiterlijk, maar verschillende toepassing van kleur (rood, zwart en chroom).

De stekkerhybride krijgt wellicht en 1,4l TSI benzinemotor onder de kap in combinatie met een elektrische motor en een 13kWh accupakket. Het totale systeemvermogen bedraagt er zo’n 240pk en 400Nm mee. Genoeg voor vlotte prestaties - de honderdsprint ligt in de buurt van zeven tellen. Maar omdat hij ook 55km elektrisch zal kunnen rijden, kan hij op veel markten op een gunstige fiscale behandeling rekenen. Hij zal ook de gemiddelde uitstoot van de constructeur omlaag helpen - vanaf dit jaar een allesoverheersende problematiek omwille van nieuwe onrealistisch scherpe Europese doelstellingen.

Waarom een RS-label op de stekkerhybride?

De plug-in-hybrid van RS-badges voorzien is een slim marketingtrucje. Een beetje aan de aankleding veranderen, want meer is dat niet, zorgt ervoor dat veel consumenten de meerprijs makkelijker verteren.