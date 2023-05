Elektrische auto opladen kost meer dan benzine of diesel tanken

Door: BV

Ionity, het grootste open netwerk met snellaadpalen in Europa, past volgende week z’n tarieven aan. Een tankbeurt kan plots tot vijf keer duurder zijn.

De joint venture van BMW, Daimler, Ford en Volkswagen, opereert inmiddels meer dan 860 laadpalen in twintig landen, verdeeld over meer dan 200 laadstations. Ze zijn vooral langs de snelwegen gesitueerd.

Woekerprijs voor snellaadbeurt

Tot op heden hanteerde Ionity een vaste prijs van 8 euro per laadbeurt. Dat was weinig interessant voor wie een klein beetje laadde, maar wie het gros van z’n batterij er voltapte profiteerde wel. Dat verandert nu. Voortaan zal Ionity 79 eurocent/kWh kosten. Dat betekent dat de energieprijs per gereden kilometer vergelijkbaar, zo niet hoger wordt dan die van een conventionele auto.

Hoeveel verbruikt een elektrische auto?

Een relatief compacte elektrische auto, stijl Renault Zoe, verbruikt in realiteit zo’n 16kWh/100km. Een grote elektrische auto zit op ongeveer 20kWh en een plug-in hybride kan omgerekend tot wel 30kWh per 100km vergen. Dat betekent dat de kostprijs per 100km ervan meteen zwaar oploopt. 100km bijtanken met een kleine EV kost je 12,60 euro. Met een grote EV is dat 15,8 euro en met een plug-in-hybrid kan de stroomkost oplopen tot 23,7 euro.

Vergelijking: benzine, diesel of ev

Een traditionele auto op benzine of diesel mag voor precies hetzelfde budget respectievelijk 8,3l/100km, 10,2l/100km of 15,3l/100km verbruiken. Zo dorstig zijn moderne auto’s niet. Bovendien bestaat de brandstofprijs ook nog eens voor meer dan de helft uit belastingen (zie samenstelling brandstofprijs hier).

Goedkoper, maar niet goedkoop

Ook andere aanbieders zijn niet noodzakelijk goedkoop. Fastned bijvoorbeeld, eveneens in ons land actief, gebruikt een basistarief (zonder abonnement of terugkerende vaste kosten) van 59 eurocent/kWh. Daarmee bedraagt de energiekost volgens dezelfde verbruikswaarden (gebaseerd op praktijktests van Auto55.be) nog steeds 9,44 euro/100km voor een compacte auto, 11,80 euro/100km voor een grote EV en zo’n 17,7 euro/100km voor een plug-in-hybrid. Dat komt al meteen op meer concurrentiële verbruikswaarden van 6,1l/100km voor een kleine auto, 7,6l/100km voor een grote auto en 11,5l/100km voor een plug-in-hybride, weliswaar nog steeds zonder accijns op elektriciteit.

En thuis opladen?

Door de verschillende tariefplannen van de leveranciers is het echter onmogelijk om één heldere kilometerprijs te berekenen. Maar een elektrische auto thuis opladen is zonder twijfel wél goedkoper dan conventioneel tanken.