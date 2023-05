Elektrische Ferrari ziet er eenvoudig uit

Door: BV

Bijna alle grote automerken erkennen dat elektrificatie deel zal uitmaken van hun productgamma. Tenminste, wanneer ze actief zijn op de Europese markt. Veel keuze hebben ze immers niet.

Ook nichemerken gaan aan de EV

Nicheconstructeurs zullen de dans nog wat langer kunnen ontspringen, maar ook daar lijkt de wurggreep van de CO2-wetgeving uiteindelijk de verbrandingsmotor het leven te zullen kosten. Porsche stelde al z’n elektrische Taycan voor en ook bij Ferrari wordt er aan gedacht. Daar is het op een elektrisch steigerend paard nog wel een jaar of vijf wachten. De patenten zijn echter al ingediend.

Vier elektromotoren

Ferrari kiest, niet geheel onverwacht, voor vier elektromotoren. Eén per wiel. Kwestie van de aandrijfkracht per wiel onafhankelijk te kunnen regelen. Torque vectoring moet niet alleen bliksemsnelle acceleraties, maar ook een uitzonderlijke agiliteit kunnen garanderen.

Het uitzicht van een echte Ferrari

Het patent maakt duidelijk dat Ferrari kiest voor een centraal opgesteld accupakket. Dat stelt het merk in staat om de esthetiek van een model met middenmotor te bewaren. Zou het merk een gedeelte van de techniek implementeren in een (stekker)hybride, dan zal in de plaats van de accu een conventionele motor ingebouwd worden. De vorm suggereert dat die wel eens dwars in plaats van in lengterichting zou kunnen zitten, maar zo’n patenten zijn vaak bij opzet onnauwkeurig in dat soort van details.