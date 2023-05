De nieuwe Honda Jazz is geen zootje

Door: BV

Honda heeft wat meer details over de nieuwe generatie van de Jazz gelost. Die zal in de loop van dit jaar bij ons in de verkoop gaan. Een precieze timing is nog niet gekend, maar je kan ruwweg op de zomer mikken.

Rijdende vriend

De Japanners maken heel wat tamtam om de nieuwe designfilosofie rond het compacte model met monovolumestructuur. Een eenvoudig design met minimalistische lijnen en een vriendelijk gezicht. Honda wil immers dat gebruikers hun auto als een maatje gaan zien in plaats van als gebruiksobject. Toch toont het merk zich ook niet ongevoelig voor enkele trends. Zo is het dak bijvoorbeeld ook beschikbaar in een contrastkleur. En er komt een ‘Crosstar’: wat hoger en met dakrails.

Opgeruimd interieur

Nogal wat recente Honda’s, zoals de Civic, hadden interieur als van een ruimteschip. Een zootje knoppen, schermen en bedieningselementen. “Dat willen we niet meer”, klinkt het er nu. De Jazz krijgt een sterk vereenvoudigde boordplank met een rustgevend design en meer nadruk op ergonomie en bruikbaarheid. Maar het heeft ook twee schermen, want het is 2020 tenslotte.

Als hybride

De Jazz belooft het interessantst te zijn onder de kap, waar een hybride aandrijflijn met twee motoren wordt beloofd. Details daarover wil het merk helaas nog niet prijsgeven.