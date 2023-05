Alfa Giulia GTA met 620pk in de maak

Door: BV

Alfa Romeo viert dit jaar z’n 110ste verjaardag. Daar hoort toch een klein feestje bij. Vanaf 24 juni moet je dat merken als je naar Milaan afzakt. Daar organiseert het merk een reeks evenementen. Daarop zou, zo wordt gefluisterd, wel eens een erg speciale Giulia kunnen debuteren.

Geen nieuws is veel nieuws

Het Italiaanse huis zwijgt in alle toonaarden over een eventuele, extra gepeperde, variant van de Giulia. De gelekte informatie is echter bijzonder specifiek. De snelle Giulia zou, net als sommige snelle Alfa’s uit het verleden, de letters GTA opgekleefd krijgen. Dat staat voor ‘Gran Turismo Alleggerita’. ‘Lichter’ dus. Zo’n 20kg zou bespaard zijn zonder de achterbank op te offeren.

Tegelijk zou de geblazen 2,9l V6 van Ferrari-origine, die in de Giulia Quadrifoglio al grote gooide en 500pk opwekte, nog krachtiger geworden zijn. 620pk, klinkt het nog altijd erg officieus. Z’n prestaties zouden menig supersportwagen aan het blozen kunnen brengen.

Voor echte Alfisti

Alfa ziet zo’n snelle Giulia als voer voor puristen. Daarom wordt een handgeschakelde versnellingsbak standaard. Een automaat als optie is niet uitgesloten.

Voor Europa, maar niet voor daarbuiten?

De Giulia GTA komt in geen geval gewoon in de catalogus. In Italië wil men het feestnummer hooguit in een beperkte oplage fabriceren. Een Europese carrière ligt voor de hand, maar of het voorlopig nog niet officieel bevestigde model ook een meer internationale carrière ambieert, is lang niet zeker.