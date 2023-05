De populairste Volkswagen is een worst

Door: BV

Volkswagen bouwde afgelopen jaar 6,2 miljoen auto’s. Om aan dat aantal te komen, heeft de gigant wereldwijd 50 fabrieken. Maar het populairste product van VW is, andermaal, géén auto. Het is een worst. Die wordt alleen in VW-thuisbasis Wolfsburg gebouwd.

Sinds de jaren zeventig

In de jaren dertig, toen Volkswagen nog een project was en geen merk, kregen de werknemers al eten dat door de fabriek was bereid. Maar dat gebruik verdween later. Arbeiders namen eten mee van huis, en de kantines kochten eten in. In de jaren zeventig becijferde VW dan weer dat het een pak voordeliger zou zijn om de curryworsten die z’n tienduizenden werknemers in Wolfsburg verorberden zelf te fabriceren. De VW-curryworst is een succes, dat niet eens meer beperkt blijft tot de fabriek zelf. De VW-curryworst inmiddels in meer dan 10 andere landen ook te koop.

Onderdeelnummer

Wie aandachtig door de onderdelencatalogus van het merk kijkt, komt ze ook tegen. Onderdeelnummer 199 398 500. Tussen de nieuwe bumpers, koplampen en interieurpanelen staat er plots iets dat je honger kan stillen.

Volkswagen is fier op z’n curryworst. Die is naar verluidt erg smakelijk. Niet vergelijkbaar met de curryworst van een Belgische frituur - hij wordt gegeten met een ketchupachtige saus en met currypoeder overstrooid, zoals dat in Duitsland (waar de curryworst tenslotte is uitgevonden) gebruikelijk is. Afgelopen jaar werden er 6,8 miljoen stuks van de worst gemaakt. Dat is géén record. Het waren er ooit meer dan 7 miljoen.