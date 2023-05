Stopt Suzuki met Jimny in Europa?

Door: BV

Suzuki’s kleine terreinrakker Jimny is razend populair. Het guitige retro-geïnspireerde uiterlijk, z’n compacte afmetingen, relatief bescheiden prijskaartje en volwassen terreincapaciteiten genereren meer vraag dan aanbod. Het Japanse merk staat immers op de rem.

Te veel uitstoot

In Europa wordt de vierwielaandrijver immers steevast aangedreven door een 1,5l viercilinder. Omvat de aandrijflijn nog een handgeschakelde vijfbak, dan bedraagt de uitstoot gemiddeld 154g/km. Opteert iemand voor de viertrapsautomaat, dan wordt dat meteen 170g. Véél meer dan de 95g/100km die Europa wil.

Uitverkocht

Dit jaar levert Suzuki de Jimny in Europa met mondjesmaat. Maar wie nu nog niet op een wachtlijst staat, hoeft niet te veel hoop meer te koesteren. De beschikbare volumes waren beperkt en meteen de deur uit. Volgend jaar, zo berichten verschillende media, is het dan helemaal gedaan. De uitstoot van de kleine modderploeteraar is gewoonweg te hoog voor Europa.

Sprankeltje hoop

De fabrikant onderzoekt nog enkele achterpoortjes. Zo wordt er gekeken of de Jimny vanaf 2021 niet als bedrijfswagen zou kunnen worden ingeschreven. Daarvoor zijn de normen immers onderscheidend en minder streng. Maar dan vervalt wellicht de achterbank.

Een kleinere motor of het gebruik van mild-hybrid-technologie zou het verbruik kunnen drukken naar een meer acceptabel niveau, maar naar verluidt vergt de aanpassing voor één enkel continent een te grote investering. In Japan valt de Jimny nochtans binnen het kei-car-segment, wat betekent dat hij er wordt aangedreven door een piepkleine 0,66l driecilinder turbomotor. Die vergt immers ook weer grote aanpassingen (lees: investeringen) voor hij in Europa verkocht kan worden. Bovendien is niet zeker dat die kleinere motor wel tot een beter resultaat leidt. Te zwaar gedownsizede motoren verbruiken niet alleen meer in de praktijk - ze doen het ook minder goed in de nieuwe, meer belastende (en daarom meer realistische) WLTP-emissiecyclus.