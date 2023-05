Amerika koopt steeds minder elektrische auto's

Door: BV

Wie de jongste tijd de aankoop van een elektrische auto of plug-in-hybride koos, had plots veel meer keuze. Heel wat merken komen noodgedwongen met nieuwe modellen voor de dag. Had je een paar jaar geleden nog de keuze uit een handvol merken en types, dan zijn het er nu al meer dan veertig. Niet alleen bij ons, want die uitstootvriendelijke voertuigen ook elders aangeboden. In de VS bijvoorbeeld. Maar daar kiezen minder en minder klanten ervoor.

Minder elektrische auto's van voorheen

In 2018 kozen 349.000 Amerikanen voor een elektrische auto. In 2019 waren dat er nog slechts 325.000, ondanks het grotere aanbod. Een daling met 6,8 procent. The Los Angeles Times, publiceerde een analyse die de daling niet alleen wijdt aan lage interesse van de consument. Er wordt ook gewezen naar de hoge kostprijs van elektrische auto’s, het wegvallen van overheidssubsidies en de lage brandstofprijs waar de Europeaan omwille van de veel hogere accijnzen op brandstof veel minder van merkt.

Tesla blijft overeind

Het is vooral Tesla dat het mooie weer maakt. Dat merk wist er de afzet van z’n populairste modellen nog flink op te krikken. Daartegenover staat de erg lauwe ontvangst die elektrische producten van conventionele constructeurs te beurt viel. Die Tesla-killers schieten er vooral met losse flodders. Van de Jaguar I-Pace werden er amper 2.594 verkocht, de Audi e-Tron geraakte niet verder dan 5.369 stuks en ook goedkopere modellen als de Hyundai Kona en Kia Niro komen er niet van de grond. Daarvan zijn er respectievelijk 3.600 en minder dan 1.000 verkocht.