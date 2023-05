Zelfopladende hybride van Toyota en Lexus is misleidend

Door: BV

Toyota en Lexus waren er destijds als de kippen bij om hybrides aan te bieden. Sterker nog - je mag zonder blikken of blozen zeggen dat de Japanse autobouwer daarin dé trendzetter was. Conventionele hybrides, met een accu die restenergie van de verbrandingsmotor recupereert om een elektromotor te voeden wanneer dat efficiënter is. Niks mis mee en (als je het juiste gebruikspatroon hebt), kan je er voordeel mee doen.

Veel hybrides, weinig plug-ins

Met stekkerhybrides, die een grotere accu hebben die eerst via het stroomnet wordt opgeladen, was Toyota heel wat minder snel. Om het verschil met de concurrentie - die talrijker stekkerhybrides aanbiedt - te maken noemde Toyota z’n conventionele hybrides daarom ‘zelfopladend’. Dat die benaming meteen suggereert dat ze wat meer kunnen - en dus beter zijn - dan andere types hybride, was mooi meegenomen.

Misleidende reclame van Toyota

De uitspraken van het bedrijf zijn in Noorwegen in het verkeerde keelgat van de consumentenautoriteit geschoten. Met name de vermelding dat de accu opladen "geen kost voor de gebruiker" met zich meebracht, zorgt voor controverse. Het gebruik van die terminologie wordt misleidend genoemd en de stopzetting ervan gevorderd. Volgens het Noorse controle-orgaan “is het misleidend om te suggereren dat de elektriciteit die de auto opwekt gratis is. De accu opladen vergt brandstof en regeneratief remmen kan ook alleen maar wanneer de auto op snelheid gebracht werd”.

Ook in ons land pakt Lexus opvallend uit met de zelfopladende capaciteiten van de accu. “Vanaf het moment dat u instapt is de zelfopladende accu klaar voor vertrek. Geen stekker of laadpunt nodig”, lezen we er op de website.