Belg staat gemiddeld 1 minuut op 3 in de file

Door: BV

De fabrikant van navigatiesystemen TomTom maakte vandaag de resultaten van z’n nieuwe Traffic Index bekend. Dat is een rapport over de verkeerssituatie in 416 steden in 57 landen. In België nam de algemene verkeersdrukte afgelopen jaar verder toe.

België kent een gemiddelde congestiegraad van dertig procent. Dat betekent dat de gemiddelde reistijd door drukte en files een derde langer wordt (gebaseerd op de metingen in de 10 grootste steden). Dat resultaat is beter dan Frankrijk (34%) en Engeland (34%), maar gevoelig slechter dan Nederland (24%) en Duitsland (27%).

Spits in Brussel is dramatisch

Brussel was afgelopen jaar weer de drukste stad. Chauffeurs zien hun reistijd er met gemiddeld 38% toenemen omwille van de drukte. Vrijdag 6 december was drukste dag. Toen moest je 69% extra rekenen. Er was toen een ongeval in de Troontunnel, er waren verschillende wegenwerken op de Ring en het weer was slecht. De ochtend- en avondspits in Brussel zijn doorgaans dramatisch. De reistijd neemt er gemiddeld met 75 en 77% toe. Of anders gezegd: een ritje van een half uur neemt gemiddeld 53 minuten in beslag.

Bergen wipte afgelopen jaar over Antwerpen heen. Je moet er gemiddeld 34% extra reistijd rekenen. Dat is 18% meer ten opzichte van 2018, wat vooral aan grote wegwerkzaamheden met verminderde capaciteit te wijten is.

Antwerpen

In Antwerpen, dat de Belgische top-3 sluit, was woensdag 29 mei de drukste dag, onder meer omwille van een dringende herstelling aan het wegdek van de ring. Chauffeurs verliezen er gemiddeld 32% reistijd, maar in de ochtend- en avondspits piekt dat naar gemiddeld 56 en 62% extra tijd.

Zowel in Antwerpen als Brussel nam de verkeersdruk volgens TomTom met één procent toe. In Leuven en Gent, waarmee we de top 5 afwerken, moet je steevast op 20% extra tijd rekenen. Gent haalde precies dezelfde score als een jaar eerder, maar in Leuven nam het tijdsverlies met 3% af.

Hier is het verkeer het ergste... ter wereld

Brussel staat wereldwijd op de 44ste plaats. Maar het is er wel drukker dan in pakweg New York. De drie steden waar je het meeste tijd verliest zijn het Indische Bengaluru (71%), het Filipijnse Manila (71%) en het Colombische Bogota (68%).