Spannende Golf: de nieuwe Seat Leon

Door: BV

Seat heeft de nieuwste generatie van de Leon voorgesteld. De middenklasser die gebaseerd is op de jongste, meer gedigitaliseerde editie van het MQB-onderstel, arriveert voor de zomer bij de dealer. Hij wordt geïntroduceerd als vijfdeurs en als break.

Meer nieuw dan de nieuwe Volkswagen Golf

Natuurlijk is de Leon ook ditmaal niets meer dan een VW Golf in een ander jasje. Maar de Spanjaarden hebben voor deze generatiewissel wel meer moeite gedaan. Hij kreeg een nieuw koetswerk dat net een tikkeltje spannender op het netvlies moet vallen dan de generatie die afzwaait. De motorkap werd wat boller, de grille groter en lager, de koplampen zijn meer gerokken en achteraan zit een trendy lichtbalk over de ganse breedte.

Conventionele motoren, maar ook hybride

Het motorenpalet kunnen we zo onderhand met de ogen dicht aframmelen. Er komen benzinemotoren met 90, 110, 130 en 150pk (1,0 en 1,5l groot) en diesels met 115 en 150pk (2,0l). Maar er komt ook een mild hybrid (eTSI) en een stekkerhybride. Die laatste wordt zelfs de krachtigste versie. 204 paarden telt die. Je kan er 60km elektrisch mee rijden.

‘Hola’ Seat

Seat belooft meer ruimte en snufjes als z’n voorganger. Voor het eerste groeide de wielbasis met 5cm. Vooral de achterpassagiers zullen het verschil merken. Het dashboard is, net als bij de Volkswagen, bijna helemaal digitaal. En wanneer je een Leon met volledige LED-verlichting besteld, projecteert die eerst even ‘Hola’ op de grond.