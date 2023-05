Nissan zet 4.300 man op straat

Door: BV

Nissan krijgt klappen. Afgelopen jaar boerde het merk flink achteruit. De globale afzet ging met 8% achteruit. In de VS verloor het merk bijna 10% en in Europa was het sommige maanden van afgelopen jaar nog erger. Tijdens de eerste helft van 2019 verloor geen enkel merk in Europa meer volume dan Nissan. Het merk verkocht toen ruim 60.000 auto’s minder dan een jaar eerder.

4 miljard besparen

Nissan gaat volgens persbureau Reuters op korte termijn op zoek naar een kleine 4 miljard euro. Daarvoor worden verschillende afdelingen van het merk afgeslankt. Er zullen minstens 4.300 arbeidsplaatsen sneuvelen en er gaan twee fabrieken dicht. Volgens Reuters heerst er een panieksfeertje binnen het bedrijf. Dat zou bezorgd zijn om z’n toekomst.

Nog volgens het persagentschap zouden de meeste banen sneuvelen op de hoofdvestigingen van het merk in de VS en Europa.

Gamma uitdunnen en vereenvoudigen

Tegelijk wil Nissan z’n modellenportfolio grondig tegen het licht houden. Het merk wil overbodige modellen schrappen en noodzakelijke productlijnen in minder varianten aanbieden om meer geld te besparen. Nissan krijgt intussen ook kritiek omdat op enkele cruciale markten, zoals de VS, z’n aanbod inmiddels verouderd is.