Breder, hoger en niet te koop: Alpine A110 SportsX

Door: BV

Toen Alpine door Renault de werd gereanimeerd, werd er meteen bijverteld dat het slechts het begin was. De merknaam Alpine zou in de toekomst op meer modellen verschijnen. En een SUV stond helemaal bovenaan de lijst. Voorlopig is die nog niet gematerialiseerd, maar deze A110 Concept SportsX die op een autosalonnetje in Parijs wordt voorgesteld, steekt alvast een teen in het badwater.

Rally van Monte Carlo

Alpine zegt dat de A110 SportsX geïnspireerd is op de rallyversies van de A110. Meer specifiek: naar het exemplaar dat in 1973 de Rally van Monte Carlo won.

Breder en hoger

De grootste aanpassingen zijn de koetswerkkit (8cm breder) en de ophanging (6cm) hoger. Maar er zijn ook extra lichten, specifieke velgen en banden, wat meer agresseive lijnen en een specifieke kleurstelling en Alpine-logo aan toegevoegd.

Geen productieplannen

Onder de kap bleef alles zoals het was. De centraal gemonteerde 1,8l turbo-benzinemotor wekt nog steeds 250pk en 320Nm op. In het standaardmodel is dat voldoende voor een acceleratietijd van 4,5 seconden en een topsnelheid van 250km/u. Aangepaste cijfers voor deze SportsX zijn er niet. Productieplannen evenmin.