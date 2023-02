Nieuwe investeerder gooit toekomstplannen Aston Martin overhoop

Door: BV

Aston Martin heeft vers geld te pakken. Dat had het broodnodig. De Canadese miljardair Lawrence Stroll stopt het merk in het totaal een half miljard Pond toe. Daarmee is de toekomst van de nicheconstructeur de komende jaren verzekerd. Maar er verandert ook meteen één en ander.

Aston Martin in F1

Stroll is ook de eigenaar van het Racing Point F1-team. Dat krijgt vanaf 2021 een andere naam, Aston Martin F1. Ruim 50 miljoen pond verschijnt meteen op de bankrekening van Aston Martin, dat de centen zal gebruiken om hun eerste SUV, de DBX, te lanceren. Daarmee is het merk van z’n leningen aan woekertarieven verlost.

Lancering elektrische Lagonda op lange baan geschoven

Andy Palmer blijft de CEO van het merk, maar in de raad van bestuur zal Stroll z’n eigen mannetjes installeren. Maar de krachtlijnen van een nieuwe strategie zijn al uitgezet. Aston Martin zal elk jaar 10 miljoen pond besparen. Daarvoor zal het ook banen schrappen. De DBX heeft prioriteit en tegen de helft van het decennium moet het bedrijf ook V6-motoren met hybridetechnologie hebben. Maar de lancering van Lagonda als luxelabel met elektrische modellen, wordt uitgesteld. Aston Martin wou dat tegen 2022 rond hebben. Dat wordt nu ten vroegste 2025. De Valhalla en de Vanquish blijven gewoon op de planning staan.