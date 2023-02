Verkoop Tesla stuikt ineen

Door: BV

In Nederland beperkte de overheid het fiscale voordeel van elektrische auto’s deze jaarwisseling. Het voordeel werd gehalveerd en dat heeft er grote gevolgen voor de verkoopcijfers. In december verkocht Tesla in Nederland nog meer dan 12.000 stuks van de Model 3. In januari waren dat er… minder dan vijftig. De BPM, een aankoopbelasting, ging begin januari omhoog van 4 naar 8 procent.

Fiscaal gedreven?

De cijfers zijn een duidelijke indicatie dat de aankoop van de elektrische auto vooral fiscaal gedreven is. Eenzelfde argument kan in België vooruit geschoven worden, waar vooral bedrijven van aanzienlijk fiscaal voordeel kunnen genieten.

Nog slechts 1% met elektrische aandrijving

In Nederland mikt vakorganisatie Bovag ook voor dit jaar op een marktaandeel van meer dan 10% voor elektrische auto’s. Daar spelen de strenge CO2-doelstelling van de EU immers net zo hard. In januari werd de top 10 er weer gedomineerd door conventioneel aangedreven auto’s. De VW Polo was er met 1.700 stuks de koploper. Amper 1 procent van de in januari ingeschreven auto’s had een elektrische aandrijving.

Volgend jaar zal de Nederlandse overheid de BPM op elektrische auto’s weer optrekken. Die gaat dan naar 12%.