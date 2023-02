Renault, Nissan en Mitsubishi verdelen de koek

Door: BV

Na meer dan een jaar van getouwtrek en meer en minder interne conflicten tussen de verschillende merken van de groep, lijkt de Alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi de rangen te sluiten. In een gemeenschappelijk persbericht haalden de drie aan dat hun samenwerking “essentieel is voor strategische groei en de concurrentiekracht van elke onderneming”. Maar daarvoor wordt wel grondig aan de strategie getimmerd.

Elk merk krijgt eigen markt

Hoewel de verschillende merken nog steeds op verschillende markten aangeboden zullen worden, krijgt elk merk een regio waarop het zich specifiek zal toeleggen. Renault wordt vooruit geschoven in Europa, Nissan in China en Mitsubishi in Zuid-Oost Azië en Australië. Daardoor legt elk merk zich toe op de regio waarin het reeds het sterkst staat.

Afgelijnde ontwikkelingsrol per merk

De verschillende merken van de alliantie krijgen voortaan ook een duidelijker afgelijnde ontwikkelingsrol. Platformen, aandrijfopties en belangrijke technologieën zullen telkens door één merk ontwikkeld worden en vervolgens door de anderen worden overgenomen. Cruciaal is daarbij dat de verdeling daarvan gelijk wordt. Een soort beurtrol, zeg maar.

Specifieke productplannen werden niet onthuld. Daarover buigt het directiecomité zich later. Er is echter één uitzondering. Renault zal voor Mitsubishi een bestelwagen op basis van de Trafic ontwikkelen, bestemd voor de verkoop in Azië en Australië. Dat moet snel gaan, maar wellicht volstaat een kleine aanpassing (lees: een ander logo). Hij zal net als het model met ruit op de neus in het Franse Sandouville gebouwd worden.

Samen voor een lagere CO2-uitstoot

Tenslotte maakte de Alliantie ook bekend dat het in Europa al z’n merken met onmiddellijke ingang in dezelfde groep steekt voor de beoordeling van de uitstootcijfers. Dat betekent dat het voordeel dat wordt gegenereerd door auto’s met een lage uitstoot te verkopen wordt gespreid over meer auto’s. Anderzijds wil het ook zeggen dat eventuele boetes van toepassing zijn op meer exemplaren. Europa legt automerken dit jaar al een gemiddelde CO2-uitstoot van amper 95g/km op. Meer details over die uitstootdoelstelling vind je hier.