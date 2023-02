Geen nieuwe Mini door Brexit

Door: BV

Eind vorige week verliet Engeland dan toch de Europese Unie. Brexit is een feit. En de eerste gevolgen in de autosector lieten alvast niet lang op zich wachten. BMW kondigt alvast aan dat de volgende generatie van de Mini er voorlopig niet komt.

Tijd voor een nieuwe Mini?

De huidige productgeneratie van de compacte driedeurs gaat al zes jaar mee. Vervanging zou dus, bij een cyclus die het industriegemiddelde van 7 jaar volgt, al voor 2021 zijn. Maar dat gaat niet door, klinkt het bij BMW. De Duitsers willen eerst weten of er in de toekomst extra kosten aan de productie van het model in Engeland (Mini produceert in het Britse Oxford en in het Nederlandse Born) verbonden zullen zijn. Een definitieve beslissing wil de directie daarom pas maken wanneer het handelsakkoord tussen Engeland en de Europese Unie in kannen en kruiken is. De huidige Mini moet noodgedwongen nog een paar jaar langer mee, ondanks een lichte verkoopsdaling. In 2019 leverde de BMW-dochter wereldwijd 346.639 auto’s, 4,1% minder dan het jaar ervoor.

Besparingen bij BMW

De maatregelen maken deel uit van een besparingsplan dat BMW tegen het einde van 2022 12 miljard euro extra moet opleveren. Daarbij hoort ook een gevoelige beperking van het aantal motor- en transmissiecombinaties. Die zullen bij BMW en Mini met zo maar eventjes de helft ingeperkt worden. De beslissing om geen nieuw model voor Mini te ontwikkeling schuift alvast de besteding van een dik miljard op de lange baan.